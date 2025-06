Italiani in Brasile vicini al record del 2019

Cresce la presenza degli italiani in Brasile e, con questi ritmi, quest’anno potremmo superare la cifra record del 2019. A fornire i dati dei primi mesi del 2025 è direttamente l’ambasciata del grande Paese sudamericano, che ha parlato di aumenti degli arrivi a 2 cifre.

Da gennaio a maggio i connazionali che si sono recati in Brasile sono stati infatti quasi 75 mila, ovvero il 18% in più del 2024. Se la crescita risultasse costante, a fine anno si potrebbe superare la soglia delle 180 mila presenze, record assoluto del 2019. Un trend di crescita che non ha sorpreso l’ente del Turismo, che aveva registrato gli stessi ritmi già lo scorso anno, quando i turisti italiani erano passati da 129 a 154 mila, con un +19%.

Ma la presenza italiana non è l’unica ad aumentare in Brasile. Secondo i dati, infatti, nei primi cinque mesi di quest’anno il Paese ha accolto 4,8 milioni di turisti internazionali, con una crescita del 49%.