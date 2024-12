BTT Uvet: “Business travel stabile in Italia a novembre”

Resta stabile il mercato dei viaggi d’affari in Italia. A novembre il Business Travel Trend, l’indice mensile del Gruppo Uvet sul bt, si attesta su un valore di 95, in leggero calo rispetto a ottobre (101).

Il valore progressivo sull’intero anno resta stabile a quota 97, mentre le transazioni, a quota 82, mostrano un leggero calo (-2) rispetto a ottobre e una decisa riduzione della spesa media in flessione di 4 punti.

Guardando ai singoli comparti, quello degli hotel si riduce di 4 punti in valore (116) e di 2 in numero di prenotazioni mantenendo comunque la quota positiva 100 per transazioni. L’andamento dei voli con un travel value a 81 e transazioni a 71 non mostra segnali di crescita. Il car rental di novembre mostra un indice in leggero calo di tre punti mantenendosi comunque a quota 149. In incremento di 6 punti il comparto rail che sale in valore a 76 e in transazioni a 69. L’indice di spesa media scende di 4 punti (116) riducendo il valore progressivo di novembre a 124. Nel comparto voli le trasferte domestiche (97) e sulle tratte europee (92) sono in diminuzione così come i voli intercontinentali a quota 96.