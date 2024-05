Patané, Uvet: “Fare il tour operator è diventato difficile”

Tour operator, un mestiere difficile. Oggi più che mai. Ne è convinto Luca Patané, presidente del gruppo Uvet, che a margine della conferenza stampa in cui ha presentato risultati e strategia, ha raccontato ai microfoni di Gente di Viaggi come è cambiato il fronte della produzione.

“Avevo iniziato a costruire un tour operator con una compagnia aerea - ricorda Patané -. Ma il Covid ha spazzato via il progetto e ha reso molto difficoltoso per me fare il mestiere del tour operator tradizionale. Infatti oggi sono in pochi a farlo”. E ora “ci stiamo specializzando sui prodotti ad hoc per i clienti che spendono. Più che vacanze, vendiamo viaggi. Come tanti altri operatori”.