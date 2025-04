Quattro mesi di crescita basata sul giusto pricing. Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, nella nuova puntata di Gente di Viaggi racconta una performance del Mare Italia diversa dalla narrazione comune. Un prodotto che attrae anche la clientela della Penisola.

“Un tempo si privilegiava un’offerta più alta per invogliare, magari proponendo un 5 stelle lusso come un prodotto alla portata di tutti. La realtà ti dice che il 5 stelle è per chi se lo può permettere. E allora, diamo valore a quello che si è sempre fatto prima: è giusto andare in vacanza in un campeggio, dando un giusto prezzo”.

Diana aggiunge: “L’Italia non deve aver paura dell’Egitto. Prima del 2020 l’Egitto si stravendeva, ma eravamo abituati a dati non reali. L’Italia ha il suo mercato, l’Egitto sta recuperando il suo valore”.

Un ritorno, dunque, a prezzi più legati alla realtà. “Quello che era sbagliato era dare ad esempio le Maldive a 1.000 euro o sopravvalutare l’Italia perché poco dopo il 2020 era l’unico posto in cui si poteva andare”.