Business Travel Trend Uvet: a febbraio valore globale a quota 111

Viaggi d’affari stabili in Italia. Secondo il Business Travel Trend, l’indice mensile sul comparto realizzato da Uvet insieme al Centro Studi Promotor, nel mese di febbraio il valore globale del bt si è attestato a quota 111, in leggero decremento rispetto al mese precedente (121).

La Spesa Media Complessiva ha fatto registrare un BTT di 107, in calo rispetto a gennaio (116). E la media dei dati del primo bimestre è di 111, anche in questo caso in aumento rispetto al 2025 (105).

Si attesta a quota 104 il valòre BTT del Numero di Transazioni, leggermente in calo rispetto a gennaio (105).

Prendendo in considerazione i primi due mesi dell’anno, sia la Spesa Media sia il Valore Globale registrano valori superiori rispetto allo stesso periodo del 2025.

Guardando ai singoli comparti il travel value del trasporto aereo si attesta a 109 punti; l’hotellerie a 117 e il rail e noleggio auto a quota 107.

Anticipando i dati di marzo, Uvet segnala che nelle prime due settimane del mese il conflitto in Iran ha determinato un decremento dei viaggi aerei intercontinentali del -26%.