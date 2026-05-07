Busitalia amplia la rete con due nuovi collegamenti

Doppia new entry nell’offerta di collegamenti di Busitalia, la società di Trenitalia che si occupa dei collegamenti su gomma verso destinazioni non servite dalla rete ferroviaria. Dal primo giugno saranno infatti attive le tratte dalla Calabria verso Umbria e Toscana.

“Nel dettaglio – si legge in una nota della società -, sono previsti ogni giorno autobus fra Crotone e Perugia con fermate a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Marina di Pietrapaola, Marina di Calopezzati, Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Cantinella, Sibari, Spezzano Albanese e Roma. Saranno inoltre attivi collegamenti quotidiani fra Catanzaro e Siena con fermate a Cosenza, Rende, Castrovillari, Lauria, Lagonegro, Sala Consilina, Eboli e Roma”.

I due collegamenti si inseriscono così in un più ampio progetto volto a rafforzare l’integrazione tra autobus e treno e a valorizzare i principali nodi di interscambio, a beneficio dei territori e dei viaggiatori.