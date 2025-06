Budget di 5mila euro, età media 38 anni e l'Asia come prima meta. L'Osservatorio viaggi di nozze (riferito al 2024) di Cartorange ha svelato alcuni dati di questo segmento di vacanze che per molti anni ha trascinato la vendita al dettaglio. Il Giappone è in testa alle preferenze davanti a Stati Uniti e Indonesia.

Nelle ultime stagioni le percentuali di incremento sono calate, causa forse le difficoltà finanziarie degli italiani durante la fase del post Covid.

“Ora posso dire che sono cambiate le richieste della clientela - dice Gianpaolo Romano, ceo di Cartorange - Il 70% dei nostri clienti che comprano viaggi di nozze sono Millenials che vanno alla ricerca di un viaggio su misura o esperienziale. Diciamo che le vecchie abitudini sono andate in soffitta. L’Oriente è senza dubbio l'area del mondo più richiesta per il discorso qualità-prezzo, anche se in questa parte del globo le cose stanno cambiando”.

Romani si riferisce al fatto che i costi dei voli stanno pesando anche su quest'area. I vettori nelle ultime due stagioni hanno applicato aumenti molto importanti che pesano sul pacchetto di viaggio.

“Inutile dire che ci scontriamo sul mercato perché siamo alla costante ricerca di soluzioni a misura di budget del cliente. Anche i servizi di terra sono cresciuti in modo evidente e la fascia media fa sempre più fatica a trovare soluzioni di viaggio ideali”.

Secondo i primi dati del '25 i viaggi di nozze hanno fatto segnare un aumento delle vendite dell'1,8% (tra i personal Cartorange) con il Giappone come meta principale.