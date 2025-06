CartOrange raggiunge oggi l’obiettivo del turismo 6.0 attraverso la convergenza fisico-digitale propiziata da ‘Lysa’: l’IA a supporto dei circa 400 consulenti CartOrange e del tour operator interno all’azienda, responsabile della finalizzazione di proposte tailor made su oltre 40 destinazioni al mondo.

A tre mesi dall’entrata in servizio di Lysa, gli effetti del nuovo metamarketing sul rapporto consulenza-tour operating sono infatti rilevabili sia nei consumer behaviors, sia negli ottimi risultati di bilancio.

“La scelta di puntare su nuove destinazioni come India, Madagascar, Indocina e Argentina - dichiara Claudio Asborno, head of tour operator department CartOrange - è stata premiata dal mercato, perché le abituali complessità inerenti il lungo raggio sono ora risolvibili con maggior efficienza, grazie alla rapidità con cui suggestioni di viaggio, esigenze personali e disponibilità d’informazioni possono essere correlate all’attività del tour operator CartOrange mediante supporto tecnologico unito al know-how del nostro staff . Analoghi effetti sono stati registrati su mete già popolari, ma in grado di crescere con tassi sorprendenti rispetto alla passata stagione: Giappone (+23%), Sudafrica (+20%), Namibia (+32%) e Australia (+32%) si confermano top destination anche nel 2025, ma la performance migliore spetta senza dubbio alle Maldive. Grazie anche all’accordo di partnership avviato con The Residence at Falhumaafushi, coadiuvato da un‘intensa attività di promozione e comunicazione, l’arcipelago indiano registra addirittura un incremento a tre cifre: +127%”. In decisa crescita anche le destinazioni dell’Africa australe, insieme al Perù, mentre resta costante la domanda su Bali/Indonesia.

Il deciso orientamento sul lungo raggio produce oggi pratiche dal valore medio di circa 11 mila euro (+12% sul 2023/2024), permettendo di consolidare il giro d’affari attorno ai 12 milioni di euro (+20%). Come previsto in occasione del lancio di Lysa, il supporto offerto da risorse booking fisico-digitali finalizzate a fornire qualsiasi tipo d’informazione turistica, ad assistere nella creazione della proposta di viaggio, così come nello svolgimento delle operazioni di back-office, ha portato a un miglioramento delle prestazioni sia del consulente che del tour operator, grazie alla peculiare forma di coaching commerciale ‘immersivo’.

“I risultati definitivi generati dal nostro tour operator saranno disponibili dal 31 agosto - aggiunge Asborno - ma già ora rileviamo un andamento molto soddisfacente, anche perché la stagione 2024/2025 è stata caratterizzata da un ulteriore anticipo delle prenotazioni rispetto all’annata precedente, concentrandosi in particolare nel periodo fra fine 2024 e febbraio 2025, il mese di maggior picco. Va inoltre evidenziato che la domanda estiva è stata influenzata e rallentata dal lungo ponte fra aprile e maggio, a tal punto che la maggior parte delle richieste sono ora focalizzate sull’autunno-inverno, nonché sul 2026”.

Instaurandosi rapidamente un rapporto di fiducia reciproco, la forte intesa permette inoltre di cogliere appieno il valore e le opportunità delle collaborazioni esterne di CartOrange, fra cui quelle con Turkish Airlines, Qatar Airways e Lufthansa Group nel settore aereo, ma anche a livello istituzionale con gli enti del turismo di Thailandia, Barbados, Seychelles, Oman o Ras Al Khaimah. Le attività di formazione in rete realizzate con ciascun referente, al pari delle attività di comunicazione e promozione, coinvolgono infatti sia i consulenti CartOrange che i clienti.