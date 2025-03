Un servizio progettato per consentire chiamate gratuite tramite rete dati o wi-fi in assenza di traffico voce. Si chiama My Clikki Phone e a proporlo è Spencer & Carter, che lo ha inserito come parte integrante delle polizze Clikki® acquistabile esclusivamente nelle agenzie di viaggi o tour operator. Grazie a My Clikki Phone, i clienti possono effettuare chiamate di emergenza durante il viaggio utilizzando il sistema Web Rtc (Web Real-Time Communication), una tecnologia che permette la comunicazione in tempo reale tra i dispositivi via web, senza la necessità di software o plugin aggiuntivi. In caso di necessità il viaggiatore potrà contattare 24 ore su 24 le centrali operative di riferimento, in base alla polizza acquistata, semplicemente premendo un tasto, via voce, senza alcun costo supplementare.

“I servizi e i prodotti Clikki® sono stati sviluppati per offrire garanzie assicurative tra le più performanti del settore, con un’attenzione particolare ai costi per i viaggiatori e una facile commercializzazione per le agenzie di viaggi, grazie a facilità di emissione e commissioni competitive - spiega Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter -. La piattaforma è veloce, intuitiva e consente l’emissione della polizza in pochi click. Inoltre, con l’introduzione di My Clikki Phone, il servizio diventa ancora più personalizzato, consentendo ai nostri clienti di gestire i sinistri in modo sempre più comodo ed efficiente”.

Il servizio è disponibile solo per gli utenti che hanno acquistato una polizza Clikki® e si sono registrati su myclikki.it.

A partire da quest’anno tutte le polizze Clikki includono un QR code che consente di accedere alle informazioni di polizza direttamente sul proprio smartphone. Permette inoltre anche la registrazione su myclikki.it e l’accesso a una serie di servizi avanzati, tra cui l’apertura di un sinistro online, velocizzando e ottimizzando l’intero processo.