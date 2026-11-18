Il mondo del turismo è ormai al centro degli interessi degli attacchi hacker internazionali. L’ospitalità (strutture ricettive e ristorazione) è stato infatti l’ottavo settore più colpito in Italia nel 2025, con il 3,9% degli incidenti gravi noti, mentre nel 2024 era diciassettesimo. I trasporti (treni e arei) sono quarti, con il 12,0% degli attacchi.

La tendenza alla crescita dei cyberfurti continua anche nel primo semestre 2026, con incidenti gravi contro il settore dell’ospitalità, che nel mondo sono arrivati già a 130 (erano 101nel 2025). Non va meglio nei trasporti, settore in cui gli attacchi sono passati da 26 nel 2024, a 61 nel 2025 e a 117 nei primi sei mesi di quest’anno. “Il turismo non è considerata una infrastruttura critica, ma se ci pensiamo la quantità di dati gestiti da un albergo sono simili a quelli che possiede una banca. È questa quantità enorme di informazioni che interessa agli hacker”, ci ha spiegato Valerio Pastore, co-founder di CyberGrant Inc, società che sviluppa soluzioni di cybersecurity per la protezione dati, file e accessi aziendali.

Proteggere i dati

Nei mesi di giugno e luglio 2025, da circa 35 hotel italiani vennero sottratti circa 100mila scansioni di documenti di clienti. “Dobbiamo cominciare a preoccuparci, perché siamo nel mirino – aggiunge Pastore -. Oggi si parla molto di più di cybersicurezza, ma manca ancora una vera cultura della protezione dei dati, che ci permetta di capire a pieno anche i costi di un furto e rischi per il responsabile dei dati in ogni azienda”.

Per ridurre i rischi, le misure concrete da prendere sono, tra le altre, cifrare i documenti con i dati dei clienti, dire ai clienti in anticipo quali canali l’azienda non userà mai per chiedere dati o pagamenti e soprattutto verificare il rating delle aziende a cui affidiamo criptazione e conservazione dei dati. Un furto su due avviene infatti, non verso le aziende a contatto col cliente, bensì verso quelle della supply chain.

Roberto Saoncella