Una nuova soluzione assicurativa per i disservizi aerei. Ami Assistance lancia la nuova polizza parametrica Cancellazione Volo, realizzata in collaborazione con Revo Insurance.

La copertura garantisce un indennizzo automatico in caso di annullamento del volo a ridosso della partenza, copre fino a due tratte e può essere acquistato sia come polizza stand-alone sia in abbinamento a AmiEasy, AmiTour o AmiTravel.

“Il settore del turismo richiede oggi soluzioni assicurative capaci di stare al passo con un contesto in continua evoluzione”, spiega Massimo Borelli, responsabile commerciale di Ami Assistance. “La collaborazione con un partner strategico come Revo Insurance ci consente di introdurre la logica parametrica su un’esigenza molto sentita dai viaggiatori. Trasformare la gestione di un imprevisto come la cancellazione di un volo in un processo automatico, trasparente e senza carte da compilare significa ridefinire l’esperienza stessa dell’assistenza in viaggio”.

Come funziona

La polizza si attiva se il volo viene cancellato nelle 24 ore precedenti all’orario previsto di partenza, riconoscendo un indennizzo di 250 euro per ciascun passeggero assicurato.

Con la nuova formula, aggiunge Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions di Revo Insurance, “puntiamo a rendere più semplice e veloce l’ottenimento dell’indennizzo, perché il viaggiatore non dovrà compilare moduli né aprire un sinistro. Siamo particolarmente soddisfatti di rinnovare la collaborazione con Ami Assistance, partner di riferimento del settore travel, e di offrire un’esperienza digitale intuitiva che rende la protezione semplice, immediata e realmente utile nel momento del bisogno”.

Nessun passaggio burocratico

La copertura non richiede passaggi burocratici. L’annullamento del volo viene rilevato automaticamente da una società terza indipendente, che certifica i dati del traffico aereo e il conseguente diritto all’indennizzo. Non è quindi necessario aprire la consueta denuncia di sinistro, ma si ricevono direttamente via e-mail le istruzioni e il link per comunicare le proprie coordinate bancarie e ottenere l’accredito.

La tutela resta inoltre valida anche in caso di riprogrammazione del volo: in questa eventualità, la copertura farà riferimento al nuovo orario di partenza.

Le agenzie possono sottoscrivere la copertura sia in formula singola sia abbinata a un’altra polizza individuale o collettiva di Ami Assistance.

Inoltre, chi già dispone del mandato alla vendita di AmiEasy possono proporre il nuovo prodotto senza necessità di nuove attivazioni.