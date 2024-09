Un nuovo programma di formazione dedicato alle agenzie firmato Disneyland Paris. Il parco tematico apre oggi le vendite per gli arrivi dal 1° aprile 2025 al 30 marzo 2026 e lancia ‘Disney Stars Training’.

Il percorso formativo prenderà il via in tutta Italia il prossimo 29 settembre e prevede tre livelli di difficoltà: Disney Stars Discovery, dedicato alle agenzie che si affacciano per la prima volta al mondo di Disneyland Paris. Avrà come obiettivo principale la conoscenza base del prodotto e vedrà coinvolte 650 adv attraverso 38 eventi live; Disney Stars Accademy, dedicato alle agenzie già codificate. Sarà incentrato sul consolidamento della conoscenza del prodotto con un focus sulla comunicazione della prima Destinazione turistica europea. Coinvolgerà 250 adv, attraverso 8 eventi live della durata di 2 giorni; Disney Stars University, dedicato alle agenzie Ambassador. Avrà come obiettivo principale il consolidamento e il miglioramento delle tecniche di vendita. Si tratta di una tre giorni a Disneyland Paris e vedrà coinvolte le 30 agenzie di viaggio Ambassador provenienti da tutta Italia.

La partecipazione al piano formativo Discovery, Accademy e University avverrà tramite un invito digitale che sarà fornito direttamente dai commerciali di Disneyland Paris presenti sul territorio italiano.

Un’altra novità riguarda infine le vendite della nuova stagione: quest’anno è già possibile acquistare le opzioni magiche.