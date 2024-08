Sono tre le novità di Disneyland Paris che arriveranno a partire dal prossimo anno. L’annuncio è stato dato nel corso della convention D23: The Ultimate Disney Fan Event. Si partirà a gennaio del 2025 quando debutterà un nuovo spettacolo serale che si svolgerà tutti i giorni davanti al Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Nel 2026 sarà invece la volta dell’apertura di World of Frozen all’interno del Parco Disney Adventure World, mentre a seguire verrà realizzata una nuova land ispirata a Il Re Leone, un’attrazione acquatica piena di avventure immersive che condurranno gli ospiti nella Terra dei Leoni, in una rivisitazione della storia del classico Disney.

“Nel 2026 e prima dell’apertura della Land dedicata a Il Re Leone, gli ospiti potranno vivere una serie di nuove esperienze a Disney Adventure World – si legge in una nota della società -. Queste novità includono: la promenade Adventure Way circondata da un paesaggio lussureggiante, l'attrazione per famiglie Raiponce Tangled Spin, l'elegante The Regal View Restaurant & Lounge che offre una vista spettacolare sulla maestosa Adventure Bay e l'attesissima Land ispirata al film Frozen dei Walt Disney Animation Studios. Qui verrà lanciato un nuovo spettacolo serale con droni acquatici, giochi di luci e fontane colorate”.