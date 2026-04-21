DreamPacker, le nuove proposte della linea ‘young’ di Gattinoni Travel

Nuovi itinerari per l’estate 2026 di DreamPacker, la linea di viaggi firmata Gattinoni Travel ideata per i viaggiatori tra i 21 e i 45 anni. Per la prossima summer, la proposta si orienta su quattro mete diverse ma unite da un denominatore comune: giornate a contatto con il mare, ritmi leggeri e la possibilità di vivere la destinazione in modo informale e dinamico.

Si parte dalla Thailandia con un viaggio che unisce il fascino di Bangkok al relax delle isole del Golfo. L’itinerario parte dalla capitale e prosegue poi verso Koh Samui. Altro mare è quello di Cipro, con snorkeling a Nissi Beach con aperitivo al tramonto, escursione alla Blue Lagoon, trekking a Capo Greco abbinato a Konnos Bay dove si possono noleggiare kayak, sito archeologico romano Neda Paphos abbinato a spiaggia Afrodite, escursione nell’entroterra fra colline e vigneti, con borghi come Omodos e ancora Makronissos Beach oppure Coral Bay oppure Lara Beach.

Ancora Mediterraneo con l’isola di Kos, con escursione in barca a Nisyros, la spiaggia di Tigaki abbinata al villaggio di montagna Zia, le rovine Agios Stefanos abbinate allo snorkeling a Paradise Beach, Limnionas o Camel Beach seguito da minicrociera in caicco. E poi l’Italia, con Lampedusa e una serie di esperienze fra cui un’escursione serale in barca con apericena, l’ingresso all’oasi Wwf Isola dei Conigli, una giornata in barca con tappe a Tabaccara, Isola dei Conigli, Cala Calandra e altre baie raggiungibili solo dal mare e un’escursione all’isola di Linosa.

Tutte le proposte includono voli, pernottamenti, esperienze e la presenza di un coordinatore in linea con il target, lasciando comunque spazio a momenti e attività personalizzabili.