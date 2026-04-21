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DreamPacker, le nuove proposte della linea ‘young’ di Gattinoni Travel

DreamPacker, le nuove proposte della linea ‘young’ di Gattinoni Travel

Nuovi itinerari per l’estate 2026 di DreamPacker, la linea di viaggi firmata Gattinoni Travel ideata per i viaggiatori tra i 21 e i 45 anni. Per la prossima summer, la proposta si orienta su quattro mete diverse ma unite da un denominatore comune: giornate a contatto con il mare, ritmi leggeri e la possibilità di vivere la destinazione in modo informale e dinamico.

Si parte dalla Thailandia con un viaggio che unisce il fascino di Bangkok al relax delle isole del Golfo. L’itinerario parte dalla capitale e prosegue poi verso Koh Samui. Altro mare è quello di Cipro, con snorkeling a Nissi Beach con aperitivo al tramonto, escursione alla Blue Lagoon, trekking a Capo Greco abbinato a Konnos Bay dove si possono noleggiare kayak, sito archeologico romano Neda Paphos abbinato a spiaggia Afrodite, escursione nell’entroterra fra colline e vigneti, con borghi come Omodos e ancora Makronissos Beach oppure Coral Bay oppure Lara Beach.

Ancora Mediterraneo con l’isola di Kos, con escursione in barca a Nisyros, la spiaggia di Tigaki abbinata al villaggio di montagna Zia, le rovine Agios Stefanos abbinate allo snorkeling a Paradise Beach, Limnionas o Camel Beach seguito da minicrociera in caicco. E poi l’Italia, con Lampedusa e una serie di esperienze fra cui un’escursione serale in barca con apericena, l’ingresso all’oasi Wwf Isola dei Conigli, una giornata in barca con tappe a Tabaccara, Isola dei Conigli, Cala Calandra e altre baie raggiungibili solo dal mare e un’escursione all’isola di Linosa.

Tutte le proposte includono voli, pernottamenti, esperienze e la presenza di un coordinatore in linea con il target, lasciando comunque spazio a momenti e attività personalizzabili.

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