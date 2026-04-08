Gattinoni Travel spinge sull’estate con i Summer Days

Gattinoni Travel spinge sull’estate. Partono oggi i Summer Days per sostenere le vendite estive nelle agenzie del network (Travel Store, Travel Point e i network Mondo di Vacanze e MyNetwork). Concept di questa edizione, che si chiuderà il 30 aprile, è ‘Vivi l’estate che sei’, pensato per valorizzare la varietà dell’offerta e la capacità di stimolare pubblici diversi tramite canali altrettanto diversi.

“Con la campagna Summer Days di quest’anno abbiamo voluto dare alle agenzie del nostro network un reale vantaggio sulla stagione estiva, in un momento in cui la domanda va stimolata e accompagnata con ancora più attenzione - spiega Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel -. Anticipare la campagna ad aprile significa avere più tempo per lavorare le vendite, intercettare i diversi target e aiutare i clienti a trasformare, con maggiore sicurezza, il desiderio di partire in una decisione concreta”.

Con il concept ‘Vivi l’estate che sei’, continua, “abbiamo costruito un’offerta trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani, dagli amanti dei tour organizzati a chi cerca esperienze su misura, valorizzando il ruolo centrale della consulenza delle nostre agenzie. Il cliente può contare su professionisti di fiducia che lo accompagnano nella scelta, senza rinunciare a condizioni competitive, grazie a sconti fino a 500 euro definiti insieme ai Partner. È proprio l’unione tra competenza, fiducia, serenità e convenienza a rappresentare il valore aggiunto che vogliamo trasmettere al cliente finale in questa campagna”.

Dall’8 al 30 aprile chi prenota in store potrà beneficiare di riduzioni importanti, grazie alla collaborazione di 27 partner specialisti nella villaggistica, nel tour operating su misura, nelle crociere e nelle assicurazioni.

La campagna Summer Days si sviluppa attraverso un ecosistema integrato di comunicazione che combina strumenti digitali e fisici per massimizzare visibilità e coinvolgimento.