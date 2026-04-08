Gli Stati Uniti di Azonzo Travel tra giacciai, parchi naturali e città costiere

Ghiacciai maestosi, parchi naturali e città costiere. Questi gli Stati Uniti su cui alzano il velo i nuovi itinerari di Azonzo Travel. Il tour operator lancia tre nuove proposte nella programmazione ’Azonzo in ®’, con partenze da giugno a ottobre 2026, che consentiranno di scoprire i luoghi più suggestivi degli States e in particolare dell’Alaska e del New England.

Il primo itinerario, ‘Viaggio negli Usa, in Alaska’, parte da Anchorage alla volta di Seward, da cui si prenderà una crociera nel Kenai Fjords National Park per ammirare la fauna marina, tra cui balene, orche, foche e il ghiacciaio Holgate. Il tour continua con una visita al Parco Nazionale di Denali, dove si potranno osservare orsi grizzly, alci e altre specie di animali nel loro habitat naturale. Si prosegue verso Fairbanks, esplorando il Fountainhead Antique Auto Museum e vivendo l’emozione di setacciare la terra per cercare l’oro. Da Valdez, si partirà per una crociera nel Prince William Sound per ammirare il Meares Glacier e la fauna marina locale. Infine, il viaggio si conclude con il ritorno ad Anchorage, dove si avrà l’opportunità di esplorare il Matanuska Glacier e godere di una cena di arrivederci in uno dei ristoranti tipici della città.

Il secondo itinerario, ‘Viaggio negli Usa, in Alaska (Kennicott)’, ha inizio sempre da Anchorage e prosegue lungo la Glenn Highway verso Glacier View, con visite a centri culturali dedicati alle popolazioni native e ai panorami del ghiacciaio Matanuska. Si continua poi attraverso scenari remoti fino a McCarthy, raggiunta anche con un volo panoramico in bush plane, per vivere un’esperienza immersiva tra ghiacciai e antichi siti minerari come Kennicott. Il viaggio prosegue con un’escursione sul Root Glacier e con il rientro verso Valdez, attraversando il suggestivo Thompson Pass e il Keystone Canyon, tra cascate e foreste alpine. Da Valdez si naviga nello stretto di Prince William Sound, con la possibilità di osservare balene, orche e altre specie marine, prima di risalire verso nord fino al Parco Nazionale di Denali, dominato dalla vetta più alta del Nord America e abitato da fauna selvatica in libertà. Il rientro ad Anchorage è arricchito da una sosta a Talkeetna e all’Iditarod Headquarter di Wasilla, centro simbolico della celebre corsa con i cani da slitta

Il ‘Viaggio in Usa, nel New England’ inizia a Boston per proseguire verso la costa del Maine. Il tour fa tappa in località iconiche come Salem, Gloucester e Portsmouth, tra memorie coloniali e atmosfere marinare, per raggiungere Bar Harbor, porta d’accesso al suggestivo Acadia National Park. Il viaggio continua poi verso l’entroterra del New England, tra villaggi caratteristici del New Hampshire e del Massachusetts, come Littleton e Lenox, attraversando paesaggi autunnali e scenografici. Si prosegue poi verso Mystic e Newport, con le eleganti dimore storiche della ‘Gilded Age’ e importanti musei marittimi, prima di raggiungere Provincetown, all’estremità di Cape Cod. Prevista infine una sosta a Plymouth, luogo simbolo della storia dei Padri Pellegrini, prima del rientro a Boston.