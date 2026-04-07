Espansione in Africa per Hilton, che nel 2025 ha siglato 29 accordi in 15 Paesi con l’obiettivo di aprire oltre 100 hotel in tutto il continente. Il nuovo piano di sviluppo porterà a 180 hotel Hilton in Africa, fra operativi e in fase di sviluppo.

Il gruppo farà il suo ingresso in Gabon con la firma degli accordi per l'Hilton Libreville e l'Hilton Garden Inn Libreville, sviluppati in collaborazione con FB Group e la cui apertura è prevista per il 2027. Situati sul lungomare di Libreville, all'interno del complesso Baie des Rois, gli hotel disporranno rispettivamente di 101 e 116 camere, oltre a ristoranti, sale riunioni e servizi benessere. In Sierra Leone, l'Hilton Garden Inn Freetown Airport dovrebbe aprire entro la fine dell'anno, segnando il debutto del gruppo nel Paese. L'hotel disporrà di 110 camere e sarà situato accanto al Centro Congressi Lungi, nell'ambito di un più ampio progetto di ampliamento dell'aeroporto.

Hilton ritornerà anche in Ciad con l'apertura dell'Hilton N'Djamena Toumai Palace, sviluppato in collaborazione con Société Nationale d'Exploitation Hôteliére. La struttura, con 243 camere, sarà situata vicino alle principali istituzioni amministrative e diplomatiche e in prossimità dell'aeroporto internazionale di N'Djamena. In Zambia, l'Hilton Lusaka Pyramid dovrebbe aprire nel 2027 e offrirà 211 camere, ampi spazi per riunioni ed eventi e una vasta gamma di servizi di ristorazione e svago.

In Sudafrica, l'Hilton Garden Inn Polokwane dovrebbe aprire nel 2028 all'interno di un complesso a uso misto vicino al quartiere degli affari della città. La struttura è in fase di sviluppo in collaborazione con Net Worth Properties (Pty) Ltd e ncluderà ristoranti, sale riunioni e servizi per il tempo libero.

Inoltre, è previsto l’ingresso in Benin con l'Hilton Cotonou, in Togo con il DoubleTree by Hilton Lomé Airport e in Tanzania con il Canopy by Hilton Zanzibar The Burj, oltre a un'ulteriore crescita in Nigeria, Etiopia, Angola e Madagascar. Tra le prossime aperture previste per il 2026 figurano l'Hilton Accra Cantonments, che segna il debutto del marchio in Ghana, e l'Ava Hotel Nairobi, Tapestry Collection by Hilton, la prima struttura del marchio in Kenya.