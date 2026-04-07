Sri Lanka: visto elettronico gratuito per alimentare il turismo

La Sri Lanka cerca di rilanciarsi nel mercato turistico internazionale e già da aprile potrebbe introdurre un sistema di visto elettronico sul modello dell’Esta, ma gratuito. Il ministro degli Affari Esteri e del Turismo, Vijitha Herath, ha confermato che il programma sarà finalizzato e presentato al Gabinetto, con l'approvazione parlamentare prevista per questo aprile.

La decisione sarebbe stata presa, secondo quanto riportato da Travelmole, per contrastare il calo di arrivi turistici dall’estero, che in questa prima fase dell’anno ha toccato punte del 22% e che ora si trova ad affrontare anche la crisi internazionale.

Attualmente, sette paesi - tra cui Cina, India, Giappone e Russia - beneficiano già dell'accesso gratuito al visto elettronico. La nuova proposta estenderebbe l'esenzione a altri 33 paesi, inclusi i principali mercati europei, gli Stati Uniti, l'Australia e gli stati del Golfo.