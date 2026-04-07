Accor verso il debutto nelle isole Canarie con il brand ibis Styles

Accor si appresta a debuttare alle Canarie. Il gruppo alberghiero ha siglato un accordo con Stay Unique per l’apertura di un indirizzo nella località di Puerto Cruz, a Tenerife.

L’albergo - una struttura indipendente a pochi passi dalla spiaggia attualmente in fase di ristrutturazione - aprirà nel 2027 sotto il marchio ibis Styles. La gestione rimarrà invece nelle mani di Stay Unique.

“L’arrivo alle Isole Canarie era un passo necessario nella nostra strategia per la Spagna, e farlo con un progetto così entusiasmante a Puerto de la Cruz è un vero successo - ha commentato Coré Martín, vp developement Spain & Portugal di Accor -. Questo ibis Styles non solo rappresenterà la nostra prima apertura nell’arcipelago, ma ci permetterà anche di iniziare una collaborazione con Stay Unique, un partner con cui speriamo di condividere molti progetti futuri”.

Nei piani del Gruppo Accor, riporta Hosteltur, ci sarebbe l’apertura nell’arcipelago di altri indirizzi a marchio ibis Styles, sia a vocazione leisure che business.