Aeroporti di Puglia: “Nessun problema carburante a Brindisi”

“All’aeroporto di Brindisi non sussiste alcuna criticità in merito alla disponibilità di carburante”. Così Aeroporti di Puglia interviene in merito alle ventilate problematiche sullo scalo brindisino circolate nelle ultime ore.

Secondo la società “le attività di approvvigionamento e rifornimento carburante si svolgono regolarmente e senza interruzioni, garantendo la piena operatività dello scalo. In particolare, dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa”.

AdP conferma che tutti i voli in partenza e in arrivo stanno operando secondo la normale programmazione, senza disservizi né ritardi riconducibili a problematiche di natura logistica o tecnica.