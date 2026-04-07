Finnair arricchisce il portafoglio europeo e long haul

Finnair accelera l’espansione in Europa, Canada e Asia, grazie a joint venture che decuplicano il numero delle destinazioni e a un contratto d’ordine fermo con Embraer per 18 velivoli E195 New Generation Plus entro il 2029.

In Europa, come spiega Geoffrey Carrage, Regional Manager Sud Europa di Finnair, “serviamo 8 destinazioni norvegesi dalla Finlandia perché il mercato vuole visitare più Paesi in un unico viaggio”. Nuovi voli nei fiordi da Kittilä ad Alta, ampliamento della tratta Ivalo-Kirkenes e lo stagionale da Rovaniemi a Tromsø che diventa annuale. A questi si aggiungono collegamenti da Zurigo, Bruxelles e Parigi per la Lapponia finlandese. Sul long haul l’estate vede 3 nuovi settimanali per Toronto, 28 verso il Giappone, 25 in Thailandia con la novità di Krabi e dell’Australia: “Saremo l’unica compagnia europea a volare giornalmente in Australia da fine ottobre con tre Airbus A350”. Il piano di investimenti mirati sui mercati chiave tra i 2 e 2,5 miliardi di euro destinati al rinnovo della flotta corto e medio raggio ambisce a una crescita del traffico passeggeri del 4% all’anno e a segnare un ebit margin tra il 6 e l’8% entro il 2029.