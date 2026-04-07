Spagna, i controllori di volo minacciano scioperi a tempo indeterminato

I controllori di volo spagnoli minacciano “scioperi a tempo indeterminato” nelle prossime settimane. Le organizzazioni sindacali Usca e Ccoo, che rappresentano il comparto, hanno annunciato un’ondata di agitazioni a partire dal 17 aprile per protestare contro Saerco, società che gestisce diversi aeroporti spagnoli.

Le proteste, riporta Hosteltur, coinvolgeranno i controllori delle torri di controllo degli scali di Siviglia, Jerez (Cadice), Cuatro Vientos (Madrid), Vigo, A Coruña, La Palma, Lanzarote e Fuerteventura per protestare contro “la carenza di personale” e il “deterioramento delle condizioni di lavoro”.

Le organizzazioni sindacali denunciano infatti “anni di riduzioni del personale, carichi di lavoro eccessivi, improvvisazione organizzativa e mancato rispetto delle normative in materia di periodi di riposo, equilibrio tra vita professionale e privata e pianificazione dei servizi”.

I sindacati chiedono perciò a Saerco il potenziamento dell’organico, il rispetto dei periodi di riposo e degli orari di reperibilità, nonché la garanzia di periodi di ferie adeguati e di condizioni di lavoro che possano garantire sicurezza operativa e dignità professionale.