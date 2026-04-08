Cuccureddu, Sardegna: “Il Governo intervenga sulle riserve di carburante”

“Speriamo che il Governo intervenga per mantenere le riserve di carburante soprattutto nelle isole”. Così l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, intervenuto sulla situazione dell’incoming in Sardegna. “Per noi - ha spiegato, come riporta unionesarda.it - diventa indispensabile avere scorte sufficienti per l’approvvigionamento aereo, perché da noi il trasporto aereo è fondamentale per qualunque forma di mobilità”.

Le preoccupazioni per la prossima stagione estiva in Sardegna non sono legate alle prenotazioni, ma alla crisi bellica, alla chiusura dello stretto di Hormuz e alla carenza di carburante. “Se ci dovesse essere un razionamento sarebbe davvero una catastrofe per il sistema della mobilità complessiva a livello mondiale, ma soprattutto il primo comparto ad essere toccato sarebbe quello del turismo”.