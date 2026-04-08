Un danno da 148 miliardi di dollari. E’ della Bank of America la prima stima sui possibili effetti della guerra nel Golfo per il comparto del trasporto aereo. Una previsione che mette insieme il peggiore degli scenari possibili, ma che rimanda indietro il settore di sei anni, quando la diffusione del Covid e il conseguente lockdown aveva causato perdite per 111 miliardi di dollari, secondo le analisi della Iata.

Proprio per effettuare questi calcoli la Bank of America ha messo insieme alcuni dati disponibili a oggi, a partire dal prezzo del carburante, previsto non oltre gli 88 dollari per il 2026, ma che in alcuni giorni è salito oltre il doppio. Da aggiungere poi la riduzione del traffico passeggeri, che potrebbe azzerare le previsioni di crescita fino a portarle in terreno negativo. Un calo già reale per la riduzione dei voli nell’area, ma all’orizzonte ora c’è lo spettro della carenza di carburante e di un conseguente taglio delle rotte.

Analisi simile, scrive IlSole24Ore, anche da parte di Commerzbank, che evidenzia come in ogni caso gli effetti della guerra saranno destinati a farsi sentire a lungo, determinando anche un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, con un impatto sulla domanda difficile da definire.