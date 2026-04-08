Nikki Beach Hospitality Group, nel 2028 un luxury retreat a Marrakech

Sorgerà sulla Route de l’Ourika il Nikki Beach Resort & Spa Marrakech, nuovo indirizzo di Nikki Beach Hospitality Group, al debutto nel 2028.

Situato a soli 20 minuti dall’aeroporto di Marrakech Menara, il nuovo retreat di lusso combinerà il design marocchino moderno con ampie piscine in stile oasi e giochi d’acqua.

Il resort offrirà oltre 100 suite private progettate per garantire tranquillità e comfort. Gli alloggi saranno di dimensione variabile: dalle camere di 45 metri quadrati alle suite premium, per arrivare alla Celebration Suite di oltre 500 metri quadrati.

Diverse le esperienze culinarie proposte, tra cui un ristorante all-day dining, un ristorante di firma e il beach club, affiancati da bar all’aperto e strutture ricreative attentamente curate.

A completare l’offerta, un’area residenziale con oltre 50 ville di alta gamma con servizi, progettate come un esclusivo quartiere in stile resort. Ogni villa sarà dotata di comfort privati, tra cui piscina esterna, jacuzzi, cabine armadio, giardini e parcheggio dedicato in loco. Collegate da percorsi pedonali e suggestive lagune residenziali, le abitazioni offriranno privacy pur garantendo pieno accesso ai servizi del resort, alle strutture wellness e all’esperienza del beach club.

Focus sul benessere

Un forte focus sul benessere e sullo stile di vita attivo caratterizzerà le strutture della proprietà. Il centro wellness includerà un salone di bellezza e salute, hammam tradizionali, saune, bagni di vapore, sale per terapie, una piscina per il nuoto e un juice bar.

Un esteso complesso sportivo sotterraneo comprenderà una palestra di 500 metri quadrati, studi per yoga, campi da squash al coperto, una sala cinema privata, una sala giochi e un simulatore di golf. Le attività all’aperto includeranno campi da tennis e padel, mentre il kids club The Reef offrirà esperienze curate per i più giovani.

Il beach club

Non mancherà il beach club targato Nikki Beach. Concepito attorno a un’ampia piscina principale con piattaforme galleggianti e lettini in acqua, il beach club includerà bar, un ristorante al piano superiore, una postazione DJ, un’area palco, una boutique lifestyle Nikki Beach con merchandising e abbigliamento resort selezionato, oltre a uno spazio dedicato a prodotti locali accuratamente selezionati.

L’apertura del Nikki Beach Resort & Spa Marrakech è parte di un’espansione che prevede l’inserimento in portfolio di new entry ad Antigua, Ras Al Khaimah, Baku e Muscat, oltre allo sviluppo della categoria di hotel boutique di lusso del brand.

“Marrakech è una destinazione che incarna cultura, energia e fascino senza tempo - commenta Rémi Delpech, coo di Nikki Beach Hotels & Resorts -. Stiamo creando molto più di un semplice resort. Stiamo sviluppando un ecosistema lifestyle completo che unisce un hotel di lusso, residenze private, un beach club dinamico, insieme a numerose offerte wellness e lifestyle. Questo progetto riflette l’evoluzione continua di Nikki Beach come brand globale di ospitalità di lusso e il nostro impegno nella creazione di destinazioni iconiche in location eccezionali.”