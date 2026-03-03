“In questa fase, la priorità assoluta per gli agenti di viaggi e i tour operator europei è l'assistenza ai clienti attualmente presenti nella regione. I nostri membri stanno lavorando 24 ore su 24 per garantire la sicurezza, l'assistenza e, ove necessario, il reinstradamento o il rimpatrio di tutti i viaggiatori interessati”.

Così Eric Dresin, segretario generale di Ectaa, racconta l’intervento di emergenza nel quale sono coinvolti tutti gli operatori turistici europei.

“Si tratta di una sfida immediata e su larga scala – dice -: i mercati di origine europei rappresentano circa il 50% di tutti i viaggi leisure in Medio Oriente, il che significa che un numero molto significativo di cittadini europei si trova attualmente a terra o in transito” dice a Travel Daily News.

L'Ectaa ha confermato che i meccanismi di coordinamento della crisi sono pienamente attivati in tutta Europa. “La cooperazione con le amministrazioni nazionali, i ministeri degli Esteri e i servizi consolari è pienamente operativa in tutti i paesi europei – dice Dresin -. Parallelamente, i nostri membri sono in costante contatto con compagnie aeree, operatori di terra, hotel e altri fornitori per garantire il miglior supporto possibile ai passeggeri bloccati o colpiti”.

La sospensione delle operazioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha – tre hub intercontinentali critici – ha reso particolarmente critica l'interruzione dei viaggi in Medio Oriente perché colpisce uno dei corridoi di viaggio strategicamente più importanti al mondo. Il Medio Oriente ha accolto quasi 100 milioni di arrivi internazionali nel 2025, con un aumento del 39% rispetto ai livelli pre-pandemici, e la primavera è la stagione di punta per i viaggi europei verso destinazioni come Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto e Arabia Saudita. Qualsiasi interruzione prolungata dei corridoi aerei mediorientali ha quindi conseguenze che si estendono ben oltre la regione stessa.