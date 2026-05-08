eDreams accelera sulla crescita con un nuovo cfo

Cambio nel management eDreams ODIGEO. In seguito alla decisione di David Elizaga di lasciare l’incarico di cfo, l’azienda ha nominato Christoph Dieterle nuovo chief financial officer.

Entrato in eDo nel 2017 attraverso l’acquisizione di budgetplaces.com, Dieterle - già chief retail and product officer - porta in dote un’esperienza maturata sia nel settore dell’online travel sia nell’ambito finanziario, avendo ricoperto in passato i ruoli di cfo e ceo di budgetplaces.com oltre a incarichi manageriali in Expedia Group. Nel suo nuovo incarico, si occuperà di seguire la nuova fase di crescita internazionale di eDreams ODIGEO.

La sua nomina, infatti, arriva in un periodo chiave per il gruppo, che punta a consolidare il modello di business basato sugli abbonamenti travel e ad accelerare l’espansione internazionale, fissando come obiettivi il superamento dei 13 milioni di membri Prime e il raggiungimento di oltre 270 milioni di euro di Cash EBITDA entro il 2030.

Il piano strategico della società prevede, inoltre, la crescita in nuovi mercati geografici, la diversificazione verso ulteriori verticali del viaggio e una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale lungo l’intero customer journey. “All’inizio dell’anno fiscale 2027, il nostro obiettivo è chiaro: crescere sempre di più - precisa Dana Dunne, chief executive officer di eDreams ODIGEO -. Abbiamo trascorso gli ultimi anni a costruire una base formidabile e in Christoph abbiamo il leader ideale per trasformare la nostra visione a lungo termine in realtà. La sua competenza combinata in finanza globale, scalabilità del prodotto e operazioni guidate dall’IA assicurerà la nostra continua crescita, il controllo dell’intero percorso del viaggiatore e la creazione di valore eccezionale e duraturo per i nostri 13 milioni di futuri iscritti e i nostri azionisti. Personalmente e a nome del Consiglio, vorrei anche esprimere la mia più profonda gratitudine al nostro leader uscente, David. È stato un architetto fondamentale del nostro successo e della nostra trasformazione, e gli auguro il meglio mentre intraprende il suo prossimo capitolo”.