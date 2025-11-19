eDreams Odigeo, redditività solida e margini in crescita nel primo semestre dell’esercizio 2026

Bilancio positivo per il primo semestre dell’esercizio 2026 di eDreams Odigeo. I dati al 30 semestre appena presentati dall’azienda mostrano una solida redditività e margini in espansione.

L’Ebitda di Cassa è cresciuto del 16% su base annua, raggiungendo 94 milioni di euro e il margine sull’offerta principale ai clienti è aumentato al 42% (rispetto al 36% nel 1° semestre dell’esercizio 25).

I ricavi complessivi sono aumentati del 5% a 344 milioni di euro, mentre i ricavi derivanti dal business Prime sono cresciuti di un notevole 20% su base annua, a 294 milioni di euro, riflettendo il successo della focalizzazione strategica su Prime.

Il programma Prime

La trasformazione in azienda basata su abbonamento procede a passo spedito. I ricavi legati a Prime costituiscono ora il 74% del margine sui ricavi di cassa (+9 punti percentuali in un solo anno). Il numero di membri del programma ha raggiunto i 7,7 milioni, con un aumento del 18% su base annua.

L’Utile Netto Rettificato ha raggiunto una crescita sostanziale fino a 47,1 milioni di euro, un notevole aumento rispetto agli 8,1 milioni di euro registrati nel primo semestre dell’esercizio 2025.

“Continuiamo a dimostrare la forza della nostra piattaforma di abbonamento, una proposta davvero unica sul mercato, che offre una crescita significativa e rafforza il nostro business trimestre dopo trimestre - Dana Dunne, ceo di eDreams ODIGEO -. Ora stiamo offrendo un valore eccezionale a 7,7 milioni di abbonati, incluse funzionalità di flessibilità uniche che aumentano il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, il nostro modello è un successo comprovato per i nostri azionisti; la sua generazione di cassa solida e prevedibile ci ha permesso di fornire una remunerazione continua e significativa agli azionisti, e continueremo a farlo. La nostra comprovata esperienza ci fornisce una solida base per lanciare la nostra prossima ambiziosa fase. La nuova roadmap strategica a lungo termine che presentiamo oggi è un risultato diretto di tale successo. È progettata per accelerare il nostro percorso, basandosi sui nostri punti di forza per scalare il nostro modello verso nuovi prodotti, mercati e un futuro ancora più solido.”