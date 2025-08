Vacanze ad agosto, eDreams: “Quest’anno gli italiani hanno scelto l’advance booking”

Quest’anno la voglia di estate ha fatto giocare d’anticipo gli italiani. Secondo quanto rilevato da eDreams, analizzando le prenotazioni per agosto, il 67% dei connazionali ha iniziato a organizzare il proprio itinerario tra i 31 e i 60 giorni prima della partenza.

Il 28% ha persino scelto di anticipare ulteriormente i tempi, pianificando le vacanze estive tra i 61 e i 90 giorni prima.

Ad affidarsi al last minute è stato solo il 6% dei viaggiatori.

Per quanto riguarda i flussi, le vacanze degli italiani si distribuiranno lungo il mese di agosto in modo quasi uniforme. Il 29% dei vacanzieri raggiungerà la propria destinazione in questa prima settimana; il 28% punterà sulla tradizionale settimana di Ferragosto, mentre il 20% sceglierà la terza settimana del mese.

Quanto alla durata dei soggiorni, il 39% ha prenotato tra i 7 e i 13 giorni, mentre il 13% trascorrerà oltre due settimane lontano da casa. C’è anche chi, pur avendo meno giorni a disposizione, non rinuncerà a ritagliarsi una pausa: il 22% ha pianificato una vacanza di 5/6 giorni, mentre il 21% si concederà un viaggio di 3/4 giorni.