Emerging Travel Group sigla un accordo con Meliá Hotels International

Accordo con Meliá Hotels International per Emerging Travel Group, la società che gestisce i marchi RateHawk, ZenHotels e Roundtrip. Grazie a questa collaborazione, Emerging Travel Group aggiungerà oltre 400 hotel Meliá in 40 Paesi alla piattaforma RateHawk, permettendo alle agenzie di viaggi un accesso diretto alle disponibilità e alle tariffe in tempo reale, con flussi di prenotazione più rapidi e affidabili, metodi di pagamento flessibili e strumenti di marketing.

L'accordo con Meliá rappresenta un passo importante nella strategia di espansione globale di Etg e rafforza la sua capacità di offrire ai partner professionali un portafoglio più vasto, diversificato e competitivo.

“L’integrazione diretta del portafoglio di Meliá amplia la gamma di opzioni di alloggio di alta qualità a disposizione dei nostri partner b2b in tutto il mondo – dice Victoria Shamshurova, amministratore delegato della Business unit Grossisti di Emerging Travel Group -. L'accesso a tali offerte è fondamentale per gli agenti che si rivolgono a viaggiatori di alto profilo alla ricerca di soggiorni di lusso, standard di servizio elevati ed esperienze esclusive. La connettività diretta con il portafoglio di hotel di Meliá consente agli agenti di viaggi di soddisfare al meglio queste aspettative e stimola al contempo una forte domanda da parte di viaggiatori con un elevata capacità di spesa”.

Con l’accordo verranno integrati i nove marchi di Meliá: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá e Affiliated by Meliá.

“Per Meliá Hotels International, la partnership con Emerging Travel Group rappresenta un passo importante nella strategia di rafforzamento della distribuzione globale attraverso partner tecnologici altamente performanti - spiega Natalia Paszkowska, responsabile portafoglio clienti senior e responsabile dell'account globale per Etg presso Meliá Hotels International -. Il collegamento diretto ci permetterà di offrire a migliaia di professionisti del settore viaggi un accesso più rapido e competitivo ai nostri marchi e rafforzerà la nostra presenza nei mercati chiave”.