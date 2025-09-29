Europ Assistance a TTG Travel Experience con una doppia novità

Viaggi Full Protection e il restyling di TO Standard sono le due novità di Europ Assistance che verranno presentate al trade in occasione della prossima edizione di TTG Travel Experience a Rimini, in programma dall’8 al 10 ottobre.

Nel primo caso si tratta di una nuova copertura assicurativa in grado di offrire un protezione completa a un costo accessibile, mentre il secondo è il prodotto riservato a piccoli e medi tour operator e alle agenzie di viaggi che svolgono anche attività di tour organizer.

“Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza degli italiani sull’importanza di assicurarsi prima di partire, ma una parte di loro, ancora troppo spesso, rinuncia a sottoscrivere una polizza viaggio perché la percepisce erroneamente come un costo superfluo, talvolta elevato e non necessario - spiega Erika Delmastro, chief commercial officer -. Con Viaggi Full Protection diamo una risposta concreta a questa esigenza. Allo stesso tempo, con il restyling di TO Standard rinnoviamo la nostra vicinanza ai professionisti del settore, fornendo loro uno strumento rapido e flessibile e valorizzandone il ruolo centrale nella filiera del turismo”.