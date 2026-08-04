Expedia Group accelera sull’AI acquisendo la piattaforma Layla

Expedia Group accelera sull’intelligenza artificiale. Il Gruppo ha annunciato l’acquisizione di Layla, piattaforma di pianificazione e prenotazione di viaggi basata sull’AI basata a Berlino.

Fondata nel 2023 da Sardar Bali e Saad Saeed, Layla consente di pianificare viaggi completi ed esperienze attraverso l’AI, accompagnando l’utente in tutte le fasi, da quella ispirazionale fino alla costruzione dell’itinerario.

Spiegando l’operazione, la chief product officer di Expedia Group, Shilpa Ranganathan, ha riferito a Hosteltur che “Layla ha creato un’esperienza di pianificazione viaggi eccezionale, basata sull’IA, che si allinea perfettamente con la nostra visione del futuro dei viaggi. Sappiamo che i nostri viaggiatori desiderano esperienze personalizzate e complete, e l’IA le sta rendendo possibili in modi completamente nuovi. Combinando l’innovazione di Layla con l’offerta, la fiducia e la piattaforma tecnologica di Expedia Group, possiamo accelerare la nostra capacità di offrire la prossima generazione di pianificazione e prenotazione viaggi.”