Expedia Taap aggiorna la piattaforma con nuove funzionalità

Expedia Taap annuncia, in una nota alla stampa, il rilascio di alcuni aggiornamenti software volti a semplificare le operazioni di back office per le agenzie. Con il lancio della sua interfaccia di back-office e di una nuova funzionalità che consente agli agenti di aggiungere un codice pratica alle prenotazioni, Expedia Taap punta a ottimizzare le operazioni per le agenzie, collegando i dati delle prenotazioni ai sistemi già in uso e migliorando al contempo il monitoraggio, la reportistica e la riconciliazione delle prenotazioni e dei guadagni previsti.

Fornendo accesso all'integrazione dei dati in tempo reale e a codici pratica personalizzabili, Expedia Taap punta a diventare un ecosistema più connesso e incentrato sull'integrazione. Questo cambiamento consente alle agenzie di adottare modalità di lavoro più automatizzate e connesse, evitando la riconciliazione manuale e processi frammentati.

“Gli agenti di viaggio gestiscono attività sempre più complesse e le loro esigenze tecnologiche si evolvono di pari passo”, ha dichiarato Robin Lawther, vicepresidente di Expedia Taap e business development. “Queste nuove funzionalità sono pensate per aiutare le agenzie a operare in modo più efficiente in ogni fase. Riducendo il lavoro manuale e migliorando la visibilità, consentiamo agli agenti di viaggio di dedicare meno tempo alle attività amministrative e più tempo alla crescita della propria attività”.

Gli aggiornamenti nel concreto

La nuova Api – Application Programming Interface di back-office introduce notifiche push in tempo reale per le prenotazioni e i dati sui ricavi previsti. Ciò consente alle agenzie di viaggio e ai fornitori di tecnologie operative di integrare Expedia Taap direttamente nei propri sistemi operativi e finanziari, evitando l’uso di strumenti e processi di reportistica separati. Con il nuovo strumento gli aggiornamenti relativi alle prenotazioni e ai guadagni vengono trasmessi automaticamente ai sistemi, fornendo un unico flusso di dati per gestire le attività e mantenere aggiornati gli itinerari.

È stata altresì introdotta la possibilità di aggiungere un codice pratica per offrire agli agenti di viaggio un modo flessibile per organizzare e monitorare le prenotazioni tra viaggiatori, itinerari e sistemi interni. In questo modo gli agenti di viaggio possono assegnare un codice univoco a ogni prenotazione di alloggio, facilitando il raggruppamento e il monitoraggio delle prenotazioni tra i vari sistemi, semplificando la reportistica e la gestione dei viaggi e consentendo una riconciliazione più efficiente man mano che il volume delle prenotazioni cresce.