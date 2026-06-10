Expedia Taap spinge le prenotazioni estive e di fine anno

Sta per iniziare uno dei periodi più intensi dell’anno per le prenotazioni, tra chi cerca il last minute estivo e i clienti proiettati a organizzare weekend autunnali o già qualche break sulla fine dell’anno. Per sostenere le agenzie di viaggi in questa corsa, Expedia Taap ha lanciato la promozione di metà anno, tramite la quale gli agenti possono accedere a riduzioni del 20% su migliaia di hotel in tutto il mondo. Nello specifico, con la promozione gli agenti di viaggio possono effettuare prenotazioni fino al 13 luglio 2026, per viaggi dal 2 giugno al 15 dicembre 2026.

La conferma immediata delle prenotazioni facilita il lavoro, aiutando a rispondere ai viaggiatori in modo rapido, mentre Expedia Taap sottolinea la grande varietà di strutture e destinazioni coinvolte, adatte a ogni pubblico, dalle famiglie alle coppie.