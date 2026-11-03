Expedia Taap e Baglioni Hotels and Resorts, due serate per le agenzie di viaggio

Per il secondo anno consecutivo, Expedia Taap Italia e il market management team di Expedia Group hanno riunito 80 agenti di viaggio per due eventi all’insegna dell’hospitality di alto livello grazie alla pluriennale collaborazione con Baglioni Hotels and Resorts, parte di The Palace Company.

La prima serata si è tenuta a Palazzo Firenze, mentre la seconda si è svolta all’Hotel Baglioni Regina a Roma. Una scelta non casuale, visto che entrambe le strutture sono state recentemente rinnovate con un ampio progetto di restyling sviluppato e realizzato da The Palace Company secondo il principio di “beauty by design”.

Entrambi gli eventi, grazie alla regia di Mattia Colombo, market manager Expedia Group, e al supporto del team commerciale IGC Italia, sono stati costruiti specificatamente per favorire l’incontro tra Expedia Taap e Baglioni Hotels and Resorts. Le serate hanno infatti creato occasioni di dialogo e confronto, permettendo agli agenti di fare esperienza in prima persona dello stile e dell’hospitality di Baglioni Hotels and Resorts.

Tiziana Battiston, country manager Italia di Expedia Taap, ha ribadito come il desiderio di dare un valore aggiunto al lavoro quotidiano delle agenzie sia una bussola importante per lo sviluppo della piattaforma. Contestualmente, per Baglioni Hotels and Resorts, Ilse Gomez Garza, director of online distribution, e la sales executive Natalie Vertaglio hanno presentato la propria collezione di strutture in Italia e nel mondo, così da dare agli agenti una vista a tutto tondo delle esperienze e dell’ospitalità a marchio Baglioni da proporre ai viaggiatori luxury.