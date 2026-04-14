Extralberghiero in Sardegna: un settore da 11 milioni di presenze

Undici milioni di presenze, un fatturato netto di 750 milioni di euro e il sorpasso degli stranieri sugli italiani, con uno share del 56% del totale. Sono i numeri dell’extralberghiero in Sardegna diffusi dall’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu.

Il dato più rilevante è il sorpasso dei turisti stranieri (56%) sugli italiani, trainato da un clamoroso boom del mercato americano (+92% rispetto all’anno precedente) e dalla forza di un brand Sardegna che ormai, ha spiegato l’assessore, supera quello della sola Costa Smeralda.

Fondamentale in questo senso, aggiunge sardiniapost.it, l’integrazione tra le radici locali e i nuovi trend globali, con focus sulla qualità dei servizi e l’accoglienza esperienziale.

Grande attenzione va inoltre posta alla professionalizzazione del settore extralberghiero: dall’importanza dell’home staging per distinguersi sul mercato globale alle strategie legali per difendersi da ispezioni e sanzioni. La formazione, ribadiscono i player del comparto, è l’unico argine contro l’improvvisazione, in un momento di mutamenti normativi che richiedono regole certe a favore degli operatori.