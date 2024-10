Le garanzie assicurative nella travel industry si stanno ritagliano un ruolo sempre più di primo piano. Ogni viaggiatore ha, infatti, delle necessità specifiche ma una li accomuna: essere tutelato e ricevere aiuto in situazioni di emergenza. “Occorre formare le adv relativamente agli obblighi assicurativi di cui devono farsi carico quando operano come t.o. - sottolinea Giusy Fiscella, legal affairs manager di I4T e S4T. “La garanzia assicurativa - prosegue - dev’essere sempre a 360 gradi, visto che quello che accade nel mondo è imponderabile, anche in destinazioni dove non ci si aspetta che possano verificarsi eventi nefasti”.

In questo contesto dopo I4Flight, contro scioperi e cancellazioni dei mezzi di trasporto, crescono I4Connection e la polizza parametrica ritardo volo, che indennizza automaticamente il cliente.

In ottica 2025, la parola d’ordine secondo Fiscella è ‘consapevolezza’. “Da parte nostra, proponiamo soluzioni innovative come la polizza sulla perdita dei voli in connessione e adesso stiamo implementando le polizze sugli eventi di forza maggiore”.

Parallelamente, S4T non smette di fornire assistenza alle adv e ai t.o. Offre supporto, infatti, sulla parte contrattuale ma anche legale e assicurativa, dando al cliente la serenità di risolvere ogni problema con professionalità.