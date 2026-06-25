Si chiude, con qualche dubbio sulle modalità, l’era Donnarumma a capo del gruppo Ferrovie dello Stato. La notizia delle dimissioni è stata anticipata oggi dal quotidiano La Repubblica, a seguito di un incontro faccia a faccia tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e l'ad del gruppo FS, Stefano Donnarumma.

Non è ancora chiaro se la richiesta di lasciare (che ancora non è stata ufficializzata), sia arrivata dal diretto interessato o, come sembra più probabile, sia stata richiesta dal capo del dicastero, che da tempo pretendeva un cambio di passo e l’apertura di una fase 2, con un uomo politicamente più fidato. “Il ministro ha ringraziato l’ad per il lavoro svolto e l’aver portato a termine gli obiettivi del pnrr”, fanno sapere dal Mit.

Sono stati infatti quasi 25 i miliardi spesi in questi anni per l’ammodernamento della rete ferroviaria con oltre 1300 cantieri aperti. Tra i risultati positivi messi a segno da Donnarumma ci sono inoltre il miglioramento del 7% della puntualità dei treni rispetto giugno 2025 e il ritorno all’utile dopo decenni di rosso, per quasi 30 milioni di euro. Secondo indiscrezioni a succedergli potrebbe essere l’attuale ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.