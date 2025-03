“Nel 2024 avevamo promesso ai nostri associati di continuare a essere un punto di riferimento anche nel campo della formazione. Stiamo mantenendo quella promessa”. Queste le parole con cui Gabriele Milani, direttore di Fto, anticipa le linee guida del programma di formazione 2025 per le agenzie, un programma che non si limita alla teoria, ma punta a una concreta applicazione delle conoscenze nel lavoro quotidiano.

Quest’anno, ad esempio, nascono i FTO Lab, laboratori formativi pensati per offrire un’esperienza pratica e personalizzata. La grande novità è il formato one-to-one, che supera il classico webinar per puntare su incontri mirati, personalizzati e interattivi, permettendo agli agenti di viaggio di lavorare direttamente con esperti del settore.

I primi FTO Lab saranno dedicati alla scoperta di strumenti digitali essenziali come Canva e ChatGPT, diventati indispensabili per rimanere competitivi nel settore turistico. A questi si affiancheranno i corsi di lingua inglese.

I webinar su fiscalità e legalità

Accanto ai laboratori FTO propone FTO Tips, una serie di webinar brevi ma ricchi di contenuti, dedicati alla fiscalità e alla legalità nel turismo. Con una durata di 30 minuti, questi incontri offrono un’opportunità concreta per aggiornarsi sulle novità del settore e ripassare le regole essenziali, senza interrompere le attività lavorative.

A guidare le sessioni saranno Claudio Fulin, consulente fiscale, che approfondirà gli aspetti chiave della gestione fiscale per agenzie di viaggio e tour operator, e Camilla Monese, consulente legale, che illustrerà il quadro normativo di riferimento.

Tra le novità del 2025 anche i corsi di sicurezza obbligatori per garantire un ambiente di lavoro conforme alle normative vigenti. Questi percorsi formativi sono progettati per fornire le competenze fondamentali in salute e sicurezza sul lavoro, con moduli specifici su gestione delle emergenze, primo soccorso e prevenzione dei rischi.

“Offriamo percorsi formativi strutturati in base alle esigenze specifiche delle imprese - sottolinea Milani -. Abbiamo già un calendario ricco per i mesi di marzo, aprile e maggio, ma il nostro obiettivo è di arricchirlo ulteriormente, mese dopo mese, rispondendo alle richieste dei nostri soci”.