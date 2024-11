Parte il countdown per le Nitto Atp Finals. E il Gruppo Gattinoni scalda i motori, in qualità di official tour operator dell’evento sportivo. In attesa dell’inizio del torneo, che per il quarto anno consecutivo vedrà sfidarsi all’Inalpi Arena di Torino i campioni del tennis mondiale, il Gruppo ha allestito una lounge a tema aperta a tutti nel centro del capoluogo piemontese, vicino a piazza Castello.

All’interno un’esposizione di quadri di Mauro Baio, giovane artista lecchese che nelle sue opere cattura l’essenza dei campi da tennis. La mostra - inaugurata ufficialmente lo scorso 29 ottobre - è aperta al pubblico fino alla fine della manifestazione sportiva, il 17 novembre, con i seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 13.30 fino al 9 novembre; dalle 9.30 alle 18 dal 10 al 17 novembre.

Le altre iniziative

Diverse inoltre le iniziative in programma durante la settimana della competizione. La lounge Gattinoni sarà aperta dalle 9.30 alle 18 e ospiterà una postazione di Eataly, che offrirà assaggi di prodotti tipici piemontesi. Coloro, invece, che hanno acquistato il biglietto dei match con il Gruppo Gattinoni, riceveranno gadget Dunlop e i Nocciolini Fontana di Chivasso di Alberto Marchetti.

Venerdì 15 novembre, alle 18.30, si terrà un evento aperto al pubblico dedicato alla città di Boston, realizzato da Gattinoni Travel in collaborazione con MeetBoston; mentre sulla piattaforma di prenotazione sviluppata dal Gruppo per le Nitto Atp Finals sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per le partite.