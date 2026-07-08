“Bisogna mettere il turismo al centro dell’economia; anche le compagnie aeree low cost devono essere partner affidabili, lavorare con noi per il bene del Paese e il Governo deve agire su questo fronte”. A insistere sulla necessità di fare sistema è stato Franco Gattinoni, presidente di Fto-Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, intervenuto all’evento ‘Turismo è territorio’ di Confturismo-Confcommercio.

“Serve una cabina di regia nazionale - ha sottolineato ancora -, il turismo organizzato ha bisogno di prevedibilità e di interlocutori credibili per rendere il sistema Italia sempre più appetibile e apprezzato”. Sul fronte del turismo interno Gattinoni ha poi aggiunto come sia importante valorizzare i borghi grazie alla rete di viabilità e trasporti. “Ma le due parole chiave per noi - ha insistito - sono programmazione e collaborazione. Noi ci muoviamo con anni di anticipo e dobbiamo sapere almeno un anno prima, ad esempio, chi, quando e come opererà sulle nostre Isole maggiori. Anche le compagnie aeree low cost devono essere per noi partner affidabili”.

E a proposito della componente internazionale dell’incoming ha evidenziato come non si possa parlare di turismo e territorio senza considerare quello intercontinentale, “che viene per visitare le mete italiane più iconiche e genera tanto valore aggiunto. Un turismo di qualità, normalmente altospendente e che al 90% si affida al turismo organizzato”.