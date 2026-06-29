Il turismo organizzato ha bisogno di guide turistiche qualificate, abilitate e in numero adeguato rispetto alla crescita della domanda. Anche Fto si inserisce nel dibattito di questi giorni sul concorso per guide turistiche.

“Oggi la competizione del turismo italiano si gioca sempre di più sulla qualità dell'esperienza - ha dichiarato Franco Gattinoni, presidente Fto - Federazione Turismo Organizzato -. Per questo accogliamo positivamente l'iniziativa del ministero del Turismo - ha concluso Gattinoni -. Dopo anni di attesa, era necessario rimettere in movimento un sistema rimasto fermo troppo a lungo in un Paese che vive di turismo. Ogni percorso potrà essere migliorato nel tempo, ma oggi è importante rafforzare le professionalità riconosciute”.

Anche Cna Turismo e Commercio e Cna Professioni esprimono “piena soddisfazione per la riapertura della finestra per l’abilitazione delle guide turistiche disposta dal ministero del Turismo”.