Se c’è un’evoluzione che sta coinvolgendo la galassia dei network è quella di orientare lo sviluppo della rete sulla qualità e le relazioni piuttosto che sulla mera crescita dei numeri e delle affiliazioni. Ne è un’ulteriore prova il programma Gattinoni Top Ambassador, un nuovo progetto che il gruppo guidato da Franco Gattinoni ha avviato recentemente coinvolgendo le sue agenzie di punta.

“Si tratta di un’alleanza strategia - spiega a TTG Italia Antonella Ferrari, direttore Rete Agenzie Gattinoni Travel -, perché questo è un progetto su invito, che garantisce a chi ne entra a far parte un canale privilegiato di dialogo, permettendo alle agenzie di essere identificate subito all’interno dell’azienda. Abbiamo, infatti, attrezzato centralini e Crm per garantire priorità alle adv Top Ambassador”.

Il progetto “è riservato ai punti vendita Gattinoni Mondo di Vacanze che per innovazione incarnano la visione del network” continua Ferrari, precisando che l’ingresso nel programma “prevede la sottoscrizione di un contratto della durata di un anno”.

Nel corso di quest’anno le adv diventano ambasciatrici dei valori del marchio e possono beneficiare di un’ampia gamma di vantaggi e servizi ad hoc. Tra questi momenti formativi e di confronto riservati, un canale diretto e costante con il Gruppo Gattinoni, nonché strumenti digitali e di marketing aggiuntivi.

Un laboratorio

Le adv Top Ambassador rappresentano per il gruppo “un laboratorio a tutto tondo”. Da una parte i punti vendita si impegnano a dare feedback continui e spunti di miglioramento delle strategie, dall’altra possono testare in anteprima campagne e novità tecnologiche da integrare poi nella quotidianità lavorativa di tutti i punti di vendita Gattinoni.

Nell’anno di durata del programma si instaura così “un rapporto di fiducia reciproca tra il marchio e le agenzie, di ascolto attivo e di condivisione di obiettivi comuni - precisa Ferrari -. Gattinoni Top Ambassador è un laboratorio permanente di innovazione e crescita, perché le agenzie che andiamo a selezionare non sono solo top seller, ma quelle che incarnano i valori dell’azienda e che dimostrano coerenza con la nostra cultura aziendale”. Valori che i punti vendita possono trasferire ai loro clienti, nei territori in cui operano.

Il numeri

Il 2025 è stato l’anno zero del programma, lanciato in anteprima nei giorni di TTG Travel Experience. Le agenzie entrate nel progetto “sono state 199, di cui 166 ragioni sociali e 33 affiliate” rivela Ferrari. Un numero destinato a crescere, ma non troppo. “Per il 2026 puntiamo a invitare un massimo di 230 agenzie, per servirle nella maniera corretta. Non è detto che tutte le 199 di quest’anno ci saranno anche l’anno prossimo, perché, appunto, è un progetto a invito e perché anche da parte loro richiede tempo, è una sorta di patto”.

Il Gruppo richiede infatti alle agenzie proattività e partecipazione attiva, nonché obiettivi di vendita. Motivo per cui, spiega Ferrari, “ci impegniamo in un monitoraggio costante della loro attività”. Allo stesso tempo il mirino è sempre puntato su tutte le realtà della rete distributiva Gattinoni, per individuare potenziali nuovi ingressi nel programma.