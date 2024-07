Appuntamento a settembre con il nuovo ciclo di viaggi formativi Gattinoni. Nel primo semestre sono stati 11 gli educational e i fam trip organizzati dal network - alcuni in collaborazione con i principali t.o. e altri con compagnie aeree e Dmc - appositamente per le agenzie affiliate e di proprietà.

Coinvolte, complessivamente, oltre 210 adv, che hanno potuto scoprire strutture e destinazioni in Italia, Europa, medio e lungo raggio. “Siamo molto contenti dei risultati”, commenta Antonella Ferrari, direttore Network Gattinoni Group.

Dopo la pausa estiva, i viaggi riprenderanno in autunno. “Ricominceremo da fine settembre con nuovi fam trip per agenzie che ci supportano per la vendita del prodotto interno - precisa Ferrari -; le esperienze sul campo sono uno strumento insostituibile, e chi fa parte di un grande Network ha l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio, professionale e umano. Ci piacerebbe farne sempre più, da un lato perché sono una modalità molto ingaggiante, dall’altro per poter premiare tutti i partner che credono nelle opportunità del Gruppo Gattinoni”.