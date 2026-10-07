Gattinoni Travel e VisitMalta, il piano di destination marketing

Si rafforza la partnership pluriennale tra Gattinoni Travel e VisitMalta, che ha assunto l’aspetto di un piano integrato di destination marketing, capace di mettere in relazione trade, consumatore finale e segmenti specifici, dalla formazione degli agenti di viaggi alla comunicazione digitale, fino a Mice e luxury.

Progetti differenti, ma il cui obiettivo comune è di ampliare le occasioni e le modalità attraverso cui Malta e Gozo vengono conosciute, raccontate e proposte, valorizzandone l’offerta durante tutto l’anno e intercettando motivazioni di viaggio diverse.

“La partnership tra VisitMalta e Gattinoni - sottolinea Ester Tamasi, direttore Italia VisitMalta - è un percorso duraturo, costruito nel tempo e fondato sulla fiducia e sulla capacità di anticipare le esigenze del mercato. Insieme abbiamo lavorato per ampliare la visione della destinazione, valorizzando Malta e Gozo come un prodotto da vivere tutto l’anno: non solo per un weekend break, ma anche per soggiorni più lunghi, attraverso proposte di qualità e sempre più ricche di contenuti esperienziali”.

Sul fronte della formazione le sessioni 2025 e 2026 della Gattinoni Academy hanno presentato agli agenti di viaggi opportunità come il Retreat a Gozo e il percorso si è concluso, per coloro che sono stati selezionati, con un corso di lingua inglese della durata di una settimana alla Berlitz Language Academy di Malta. Parallelamente al trade, il consumer è stato stimolato dai contenuti di 4 influencer.

Malta è stata inserita, inoltre, come “Destinazione del Mese” sui canali Gattinoni Travel, mediante contenuti di approfondimento e podcast.

È stata poi avviata un’esperienza esclusiva concepita per il segmento Mice per valorizzare Malta e Gozo come destinazioni adatte a meeting, incentive ed eventi aziendali, grazie all’alto livello delle infrastrutture disponibili.

È, infine, allo studio un progetto dedicato al segmento luxury, per stimolare i target alto spendenti e arricchire i viaggi ad alto contenuto esperienziale.

“Con VisitMalta - conclude Isabella Maggi, direttore marketing & comunicazione Gruppo Gattinoni - non ci limitiamo a promuovere una destinazione: stiamo sperimentando un modo diverso di costruire relazioni tra destinazioni turistiche, distribuzione e pubblico finale. Questo piano nasce come un progetto aperto, che integra formazione, sviluppo di prodotto, contenuti editoriali, presidi fisici e progetti verticali su Mice e luxury, lasciando spazio all’evoluzione del mercato. Per noi è fondamentale lavorare con un partner che accetta di mettersi in gioco anche sui format inusuali ed esperienziali di forte impatto. Sono tutti tasselli di una stessa strategia: rendere Malta e Gozo familiari per il trade e, allo stesso tempo, sorprendere il viaggiatore con modi nuovi di avvicinarsi alla destinazione”.