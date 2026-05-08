Gattinoni Travel lancia ‘Dalle Alpi al Blu’: voli charter tra la Valle d’Aosta e le isole per l’estate

Un’operazione volta ad accorciare le distanze tra la Valle d’Aosta e le isole in vista dell’estate. Gattinoni Travel lancia ‘Dalle Alpi al Blu’, un programma che prevede l’attivazione a partire dal 12 giugno di collegamenti speciali dall’aeroporto di Aosta verso Sicilia e Sardegna.

Si tratterà complessivamente di 11 rotazioni charter, che nei mesi di giugno, luglio e settembre andranno a supportare la programmazione Mare Italia.

Attraverso l’operazione, Valtravel - agenzia del Gruppo Gattinoni - e Gattinoni Travel Store Aosta mirano a supportare le agenzie della regione e il loro bacino di clientela nella pianificazione delle vacanze estive.

La programmazione dei voli

Il volo charter Aosta-Cagliari-Palermo sarà operato da Luxwing ogni venerdì dal 12 giugno al 25 settembre (con sospensione dal 31 luglio al 28 agosto). Le connessioni dirette permetteranno ai viaggiatori di evitare lunghi trasferimenti per raggiungere dal capoluogo valdostano le due isole. “Dalle Alpi al Blu sintetizza il nostro approccio: mettere in connessione prodotto, rete e territorio per costruire offerte realmente vicine alle esigenze dei viaggiatori - spiega il direttore prodotto Gattinoni e Rete Agenzie di Proprietà, Luca Prandini -. La collaborazione tra Gruppo Gattinoni, Valtravel e Aeroporto di Aosta ci permette di sviluppare un prodotto pensato per chi parte dalla Valle d’Aosta, con una filiera più corta e più semplice da gestire per le agenzie. La possibilità di attivare collegamenti diretti da aeroporti regionali come Aosta rappresenta un vantaggio concreto per la rete: consente di proporre soluzioni più immediate e distintive, rendendo il viaggio più semplice fin dal momento della partenza.”

Il progetto, aggiunge l’amministratore di Valtravel, Remo Prodoti, “rappresenta per noi un passo importante nello sviluppo di un’offerta sempre più vicina al territorio. Offrire collegamenti diretti da Aosta verso destinazioni di grande appeal come Sardegna e Sicilia significa semplificare concretamente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti, valorizzando al tempo stesso il ruolo dell’aeroporto regionale e delle agenzie locali. Sapere di poter partire dal proprio aeroporto, con un charter dedicato e il supporto di professionisti che seguono ogni fase del viaggio, aiuta le persone a sentirsi più tutelate e a vivere la prenotazione e la partenza con maggiore serenità”.