Il presidente nazionale di Fiavet Giuseppe Ciminnisi invita alla tranquillità e difende l’accordo di aprile fatto con Ryanair in merito al riconoscimento da parte del vettore del ruolo delle agenzie di viaggio.

Contattato da TTG all’indomani di alcuni post critici comparsi su Facebook e di polemiche sollevate da diversi agenti di viaggi dopo un webinar organizzato da Fiavet con il vettore, in presidente getta acqua sul fuoco. “Non mi risultano problemi, l’accordo procede regolarmente, con la compagnia aerea che sta rispettando gli accordi presi. Non vedo quali polemiche possano esserci” ha dichiarato, e ha poi aggiunto “con questo storico accordo, noi volevamo che Ryanair cominciasse a rapportarsi con le adv come soggetti commerciali e non singoli privati. Ed è quello che sta facendo “.

Ciminnisi ha anche raccontato come in un mese siano state già una decina le correzioni operative apportate al Tad, su segnalazione degli agenti e in accordo con la compagnia. Il Tad, Travel Agent Direct, è la sezione del sito della low cost, attiva da questa estate, che permette alle adv di creare un proprio account gratuito.

“Qualche piccola discrepanza resta – ha concluso -, come ad esempio l’esclusione dall’accordo delle tariffe promozionali. Ma su questo gli irlandesi erano stati chiari da subito, e comunque ho constatato io stesso con un Palermo-Roma andata e ritorno che la differenza era di pochi euro”.

Roberto Saoncella