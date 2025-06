L’apertura di Ryanair alle agenzie di viaggi in Italia diventa realtà. E’ infatti attiva da oggi Tad – Travel Agent Direct, la nuova piattaforma della low cost pensata per trasformare il legame con le agenzie e tutelare i passeggeri. Presentata alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti, la piattaforma è frutto di due anni di confronto con le associazioni Fiavet e Aiav.

A illustrarne il funzionamento è stato Dara Brady, chief marketing officer di Ryanair: “Il sistema permette alle agenzie accreditate di accedere direttamente all’inventory, con visibilità sui prezzi reali e obbligo di inserimento dei dati del passeggero, così da garantire assistenza immediata in caso di ritardi o cancellazioni”. L’obiettivo è duplice: trasparenza verso il cliente e riconoscimento del ruolo professionale delle agenzie. “Il prezzo del biglietto Ryanair – ha aggiunto Brady – deve essere chiaro. Le agenzie possono aggiungere una fee, ma dev’essere separata e visibile”.

Le reazioni

Presente all’evento anche l’On. Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo: “È un primo passo verso una collaborazione più stretta tra distribuzione e vettori, in un’estate che prevede 267 milioni di presenze in Italia”. Luana De Angelis, vicepresidente vicaria Fiavet, ha ricordato il percorso avviato con la causa presso il Tribunale di Milano e culminato nell’accordo firmato il 3 agosto con il vettore, mentre Fulvio Avataneo, presidente Aiav, ha chiesto che la piattaforma sia estesa a tutte le agenzie, a prescindere dall’associazione di appartenenza.

L’Italia, ha poi ricordato Brady, è uno dei mercati chiave per Ryanair: “Negli ultimi 12 mesi abbiamo trasportato oltre 65 milioni di passeggeri da e per l’Italia. Operiamo in 37 Paesi, serviamo 233 aeroporti, e nel 2025 avremo in flotta 618 aeromobili. Il nostro obiettivo è arrivare a 300 milioni di passeggeri entro il 2034 – e il mercato italiano sarà fondamentale per raggiungerlo”.