Gli effetti dell’incertezza sulle vendite, parlano gli agenti

La certezza del Mare Italia rassicura la clientela stressata dal clima mediatico sulle cancellazioni aeree. Ma si tratta di un prodotto complicato da vendere, con richieste che arrivano spesso a stagione avviata. Questa la fotografia che scattano gli adv che hanno partecipato a Obiettivo X, che rivelano come l’incertezza stia cambiando le abitudini dei consumatori.

I giovani sono diventati insicuri, prenotano pacchetti di 3-4 giorni post diploma e laurea a Barcellona e Maiorca o si dirigono in crociera, conveniente per comodità, all-inclusive, divertimento e tour senza pensieri. Molti chiedono preventivi per decidere sulla base del prezzo e “rallenta sensibilmente il business travel in trasferta in Europa e Oriente” spiega Gabriella di Gattinoni Travel Point, di San Benedetto del Tronto.

Crescono i timori sui voli e le agenzie rispondono con i fatti e una filosofia positiva: “Ho viaggi con scalo in Medio Oriente e vendo Sharm dopo aver verificato la situazione sul posto” afferma Giovanni di Crispo Viaggi da Acerra.

Per le agenzie non è un momento semplice: “Ci sono meno prenotazioni e c’è il tema della ritenuta d’acconto, in un momento in cui non abbiamo liquidità” conclude un’operatrice di Aliplus My Network Gattinoni.