La programmazione di Going spicca il volo sulle ali di Disney Destinations. Un nuovo tassello si aggiunge infatti alla partnership che vede il magico mondo dei parchi Disney collaborare attivamente con il Gruppo Bluvacanze.

“Con questo accordo di strategic co marketing – spiega il chief commercial & operations officer di Going, Maurizio Casabianca – proponiamo alle agenzie di viaggi una leva formidabile per rilanciare un’esperienza a tutto tondo, che vede Disney come destinazione dove organizzare un viaggio alla scoperta di Florida o California”.

Soggiornando ad esempio all’interno del parco Disney di Orlando, si possono ottenere tantissimi vantaggi in termini di fruibilità delle attrazioni. Inoltre, la Florida offre innumerevoli spunti per un viaggio ad hoc, compreso il soggiorno a Miami o il mare alle Keys.

“L’obiettivo è quello di aumentare il numero di notti di permanenza nei parchi, ma anche di portare a scoprire territori ricchi di fascino, dove praticare esperienze autentiche”.

“Il percorso di qualità intrapreso con Disney – aggiunge il ceo del gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino – si inserisce nel solco di una condivisione di valori e di obiettivi che con il tempo sta assumendo sempre nuove connotazioni”.

Work in progress

Una sorta di “work in progress”, come è stato definito dalla country head Disney Experiences Italy, Monica Astuti, che dovrebbe contribuire a trasmettere ai viaggiatori italiani il valore aggiunto dell’esperienza Disney. “Una sorta di storytelling condiviso, che unisce la magia dei parchi alla riscoperta del territorio”.

Cambia la location, ma non cambia il filo conduttore del progetto: anche su Disneyland Paris Going abbina la scoperta del parco a un viaggio verso oceano Indiano, Africa, Caraibi francesi – visitabili con la sola carta di identità – o Stati Uniti. “Parigi è un hub eccezionale per partire alla volta di destinazioni in tutto il mondo, in grado di garantire un calendario fruibile 365 giorni all’anno” chiude Casabianca.